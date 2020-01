Após cirurgia bem sucedida, Michelle Bolsonaro tem alta

Jônathas Padilha, com informações da Uol

A primeira-dama Michelle Bolsonaro teve alta na manhã deste sábado (4) do hospital DF Star, em Brasília. A primeira-dama passou por duas cirurgias na última quinta-feira (2).

A esposa do presidente foi internada e operada na quinta-feira para trocar suas próteses de silicone e corrigir um afastamento do músculo do abdômen, algo que geralmente acontece em mulheres que passaram por gestações.

O cirurgião Régis Ramos, responsável pelo acompanhamento de Michelle, disse em boletim médico divulgado neste sábado que a primeira-dama teve "ótima evolução clínica".

Michelle deixou o hospital por volta das 11h30 e já voltou retornou ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.

Por conta do procedimento médico, a esposa de Bolsonaro não pode o acompanhar na viagem que fez a base naval de Aratu, a 42 km do centro de Salvador. A previsão era de o presidente passasse o Ano-Novo na base, mas após cinco dias Bolsonaro voltou a Brasília no dia 31 de dezembro.

Deixe seu Comentário

Leia Também