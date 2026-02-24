Menu
Política

Após pedido de CPI, Trad afirma que acusações são inverdades

Embratur informa que ex-deputado atua como gerente em regime de teletrabalho

24 fevereiro 2026 - 09h22Sarah Chaves
Fábio Trad e Marcos PollonFábio Trad e Marcos Pollon   (Reprodução)

O advogado e pré-candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pelo PT, Fábio Trad, afirmou que as acusações feitas pelo deputado federal Marcos Pollon (PL) são “inverdades” e destacou que a própria Embratur já se manifestou oficialmente sobre o caso de 'funcionários fantasmas'.

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo informou, em nota, que Trad exerce a função de gerente de Auditoria e Controle em regime de teletrabalho, conforme previsto na CLT e na Resolução Direx nº 37/2023, com apresentação regular de relatórios mensais de atividades.

A nova manifestação ocorre após Pollon protocolar requerimento para criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) com o objetivo de investigar supostas irregularidades na gestão de pessoal da Embratur. O pedido prevê apuração de possíveis casos de servidores fantasmas no período de 1º de janeiro de 2023 até a eventual instalação da comissão.

Entre as alegações citadas pelo parlamentar estão, segundo ele, reportagens que mencionariam investigação do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a existência de ao menos 30 servidores que teriam recebido remuneração sem a correspondente prestação de serviços. Segundo Pollon, o nome de Fábio Trad apareceria como suposto beneficiário de pagamentos superiores a R$ 1 milhão.

Fábio declarou que se tratam de “denúncias graves que necessitam ser apuradas pelas autoridades” e que é dever do Congresso investigar eventuais irregularidades e encaminhá-las aos órgãos competentes.

No mês passado, Trad já havia sido citado em publicações nas redes sociais do jornalista Otávio Neto, que mencionaram remuneração mensal de cerca de R$ 25 mil e atuação remota a partir de Campo Grande. No dia seguinte, a Embratur divulgou nota esclarecendo que o teletrabalho está formalmente regulamentado e que o advogado apresenta relatórios periódicos desde que assumiu o cargo.

A agência informou ainda que, sob a gestão atual, foram implementadas políticas de auditoria interna, sistemas de compliance e integridade, fortalecimento de controles e aprimoramento do Portal da Transparência. Também ressaltou que cinco servidores foram desligados por insuficiência nos relatórios de desempenho, enquanto outros permanecem enquadrados em regime remoto.

Em resposta à nova movimentação de Pollon, Trad apresentou relatórios de atividades dos últimos nove meses e reiterou que possui “alta produtividade atestada por documentos oficiais assinados pelo presidente da empresa, Marcelo Freixo”. Segundo ele, o deputado utiliza informações distorcidas para promover embate político. 

