Aprovação de Bolsonaro sobe para 40%, diz CNI/Ibope

Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), e divulgada nesta quinta-feira (24), a taxa de aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro cresceu de 29% para 40% de brasileiros que consideram a gestão boa ou ótima. A última pesquisa foi realizada em dezembro.

Enquanto que os que avaliam como ruim ou péssima caíram para 29%, ante os 38% registrados na última pesquisa.

A popularidade do presidente cresceu principalmente entre os entrevistados com menos grau de escolaridade. Entre os que estudaram até a oitava série do ensino fundamental, os que avaliam bem o governo foram de 25% para 44%.

Outra faixa em que a aprovação cresceu significantemente foi entre a população com renda familiar de até um salário mínimo, subindo de 19%, em dezembro de 2019, para 35%.

O gerente-executivo de economia da CNI, Renato da Fonseca, considerou que o auxílio emergencial teve papel importante nessa mudança, “Aparentemente, o auxílio emergencial teve um papel importante na melhora da avaliação do governo Jair Bolsonaro, como reflete o crescimento na aprovação das ações de combate à fome e à pobreza”, afirmou.

A parcela de brasileiros que dizem confiar no presidente foi de 41% a 46%. No entanto, a taxa ainda é menor dos que dizem não confiar, que totalizam 51%. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre 17 e 20 de setembro em 127 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

