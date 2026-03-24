Assembleia vota projeto que fortalece atendimento a crianÃ§as em CamapuÃ£

Os deputados estaduais se reúnem na manhã desta terça-feira (24), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), com três propostas na pauta de votação. Entre elas, um projeto que pode impactar diretamente a rotina de crianças de Camapuã ao reconhecer oficialmente o trabalho de uma creche que atende famílias do município.

Em discussão única, está o Projeto de Lei 010/2026, de autoria do deputado Pedro Caravina (PSDB), que declara de utilidade pública estadual a Associação de Amparo às Crianças de Camapuã — a Creche Menino Jesus. A instituição, fundada em 1995, oferece acompanhamento diário, oficinas educativas, atividades recreativas, alimentação balanceada e ações culturais, além de apoio às famílias.

Na prática, o espaço funciona como uma rede de proteção social, ajudando no desenvolvimento das crianças enquanto os responsáveis trabalham. Com o reconhecimento como utilidade pública, a entidade pode ter mais facilidade para firmar parcerias e acessar recursos, ampliando o atendimento.

A sessão também inclui a votação, em segunda discussão, de um projeto que insere no calendário oficial do Estado o Caminho Imaculado Coração de Maria, peregrinação realizada anualmente na última semana de maio, com percurso de cerca de 160 quilômetros entre municípios da região leste.

Outro item na pauta é a criação da Medalha e do Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem aos rotarianos de Mato Grosso do Sul, proposta que prevê entrega anual próxima ao dia 23 de fevereiro, data em que se celebra o Dia Internacional do Rotary.

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