Assomasul apoia decreto sobre uso de máscaras no estado

A Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) apoia a decisão do Governo do Estado de baixar decreto obrigando o uso de máscaras de proteção facial em todo o estado. O uso obrigatório do equipamento de proteção entrará em vigor na próxima segunda-feira (22), conforme decreto baixado pelo governador Reinaldo Azambuja.

Segundo o governo, a medida pretende evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19). O secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, a determinação atende pedido do COE (Centro de Operações Emergenciais) da Secretaria de Estado de Saúde, que desenvolve estratégias de combate e controle do coronavírus.

Para o presidente da Assomasul e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, a medida do governo é de extrema importância nesse momento de crescimento do número de pessoas infectadas pela doença.

Até a última quinta-feira (18), Mato Grosso do Sul registrou 40 óbitos por coronavírus, segundo boletim da Secretaria de Estado de Saúde.

A maior preocupação da Assomasul é que o Estado manteve o distanciamento social de apenas 36,7% enquanto os casos do novo coronavírus seguem aumentando gradativamente, segundo atesta o governo estadual.

O crescimento do número de pessoas infectadas no Estado, segundo o dirigente, preocupa as autoridades, inclusive prefeitos e prefeitas que têm feito diversas ações como forma de combater a doença que abalou a estrutura econômica dos municípios, muitos dos quais tiverem pedidos de estado de calamidade pública aprovados pela Assembleia Legislativa.

O uso do acessório de proteção individual será obrigatório em todos os órgãos públicos, estabelecimentos privados de acesso ao público, transporte coletivo intermunicipal e interestadual.

