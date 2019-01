Aumento no salário dos vereadores será publicado amanhã no Diário Oficial

O presidente da Câmara dos Vereadores, João Rocha, assinou e encaminhou nesta segunda-feira (7), para ser publicado no Diário Oficial de Campo Grande e da Câmara Municipal, a promulgação do aumento do salário dos vereadores.

O texto aprovado pelos vereadores eleva a remuneração dos parlamentares de R$ 15 mil para R$ 22 mil, a partir de 2021, na próxima legislatura. O aumento foi para a mesa do prefeito Marquinhos Trad, mas, sem veto e sanção, o chefe de executivo municipal devolveu o projeto para a Câmara no dia 4 de janeiro, considerando que a “fixação dos subsídios dos vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal”.

A promulgação será publicada nesta terça-feira (7), nos diários. A assessoria da Casa de Leis reforçou que a próxima legislatura pode optar pelo congelamento, como fez legislatura passada que congelou o aumento na remuneração, até 2020.

Deixe seu Comentário

Leia Também