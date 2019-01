Bancada da bala quer votar projeto que facilita porte de arma o mais rápido possível

Com o sinal verde do presidente Jair Bolsonaro, a bancada da bala quer votar o projeto que facilita o porte de arma logo após a Câmara dos Deputados analisar o projeto da nova Previdência. A informação é da coluna Painel, do jornal Folha de São Paulo desta segunda-feira (28).

De acordo com a coluna, Jair Bolsonaro autorizou a bancada da bala a retomar as discussões na Câmara sobre um projeto que facilite o porte de armas. A bancada deve adotar o projeto do deputado Rogério Peninha (MDB-SC) que revoga o Estatuto do Desarmamento.

Segundo a reportagem o presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, Capitão Augusto (PR-SP), convocou uma reunião com o grupo para a próxima quarta-feira (30). Ele quer construir um consenso em torno da proposta que já está em tramitação, a fim de levá-la ao Congresso logo depois que a reforma da Previdência, prioridade do governo, for aprovada. A expectativa é que isto ocorra até julho.

A ideia de Capitão Augusto é buscar consenso primeiramente entre os deputados da Frente da Segurança Pública e, depois, tentar acordo com os outros parlamentares. Objetivo é liberar além da posse, o porte de arma - quando se pode sair com armamentos nas ruas. A intenção é criar “critérios objetivos” para o porte.

O texto já está pronto, mas ainda é alvo de resistências.

