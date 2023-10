Barbosinha se reúne com sheik em Dubai e apresenta oportunidades do Estado

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, e o diretor de Operações do Sebrae, Tito Estanqueiro, se reuniram na tarde desta quinta-feira (19) com o príncipe herdeiro da família real de Dubai, sheik Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum.

O encontrou foi realizado no ‘The Private Office Of His Highness’, em Dubai, estabelecidos pelo sheik para investir diretamente em potenciais oportunidades de negócios que atendam aos critérios do grupo de investimentos, e teve como objetivo apresentar as oportunidades de negócios que Mato Grosso do Sul tem a oferecer.

“Hoje a reunião foi com o príncipe herdeiro da família real de Dubai, sheik Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum. Fomos recepcionados pelo chefe do ‘The Private Office Of His Highness’, Evandro Oliveira, e pelos gerentes de Desenvolvimento de Negócios, André Lúcio e Jorge Fabiane. Falamos sobre as potencialidades do Mato Grosso do Sul e marcamos um encontro em Campo Grande, para dezembro, com representantes da comunidade árabe. Parcerias com grandes empresários e atração de investimentos são fundamentais para Mato Grosso do Sul dar o salto rumo ao novo futuro”, afirmou o vice-governador.

Barbosinha cumpre agenda em Dubai, onde participa dos dois maiores eventos globais que prometem a criação de cidades inovadoras, voltadas a sustentabilidade.

O vice-governador se reuniu com empresários e investidores privados, onde apresentou os bons números de Mato Grosso do Sul e projeções para a Rota Bioceânica e a nova Ferroeste.

