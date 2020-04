"Bolsonaro insiste no erro", diz prefeito após queda de isolamento social

O prefeito, Arthur Virgílio (PSDB), chefe do Executivo Municipal de Manaus no Amazonas, afirmou em entrevista ao UOL que o presidente Jair Bolsonaro é “aliado do vírus” por fazer campanha contra o isolamento social.



De acordo com Virgílio, o coronavírus avança na capital do Amazonas, graças às investidas de Bolsonaro contra as medidas de combate à doença.



O prefeito lembrou que a adesão ao isolamento social chegou a mais de 70% na cidade, mas sofre queda para cerca de 50%, “depois que o presidente começou a sair sucessivamente às ruas”.



“As convocações que o presidente faz para as pessoas saírem do isolamento fortalecem o vírus, enfraquecem Manaus. O presidente Bolsonaro é, hoje, o principal aliado do vírus. Todos os que pensavam como ele no mundo mudaram de ideia”, disse o dirigente municipal.



Virgílio destaca que líderes como o presidente americano Donald Trump e o premiê britânico Boris Johnson voltaram atrás, mas “Bolsonaro insiste no erro” e “poderia pedir desculpas”. O prefeito diz considerar “espantoso” ver que o presidente insiste em uma tese que já não é defendida por nenhum país da importância do Brasil para cima.



“As pessoas estavam recolhidas às suas casas. Havia uma enorme calmaria. Quando o presidente Bolsonaro se contrapôs a isso, as pessoas começaram a tentar enxergar alguma lógica na posição dele. Muitos voltaram às ruas”, disse. “A situação ficou pior depois que o presidente começou a sair sucessivamente às ruas, numa campanha contra o isolamento. Ele não usa máscara, cumprimenta as pessoas, e promove aglomerações”, declarou insatisfeito o prefeito Arthur Virgílio.





