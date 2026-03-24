CÃ¢mara vota pontos de apoio para motoristas de aplicativo

Os vereadores de Campo Grande votam, na sessão desta terça-feira (24), cinco projetos que tratam de segurança, saúde e mobilidade urbana. Entre eles, o que prevê a criação de pontos de apoio para motoristas de aplicativo na Capital.

Em primeira discussão, entra na pauta o Projeto de Lei 11.704/25, de autoria dos vereadores Fábio Rocha e Beto Avelar. A proposta cria espaços voltados aos motoristas de app, com estrutura mínima para dar melhores condições de trabalho no dia a dia. A ideia é instalar esses pontos em locais estratégicos, principalmente onde há grande circulação de passageiros.

Pelo projeto, os espaços devem ter, sempre que possível, itens básicos como banheiro, área de descanso, local para alimentação, estacionamento rotativo, wifi gratuito, tomadas, além de iluminação e segurança. A proposta também prevê parcerias com a iniciativa privada e o uso de estruturas já existentes para viabilizar os pontos.

Ainda em primeira discussão, os vereadores analisam um projeto que obriga escolas públicas e privadas a adotarem planos de evacuação em caso de emergência, seguindo normas do Corpo de Bombeiros. Também será votada uma proposta que garante mais privacidade e sigilo no atendimento a pessoas com ISTs, HIV e AIDS na rede pública de saúde.

Já em segunda discussão, está na pauta a criação da Semana Municipal de Conscientização e Prevenção de Sinistros contra Ciclistas, com ações educativas e campanhas ao longo do ano.

Entre os projetos, o que cria pontos de apoio para motoristas de aplicativo ganha destaque por tratar de uma demanda antiga da categoria, que enfrenta longas jornadas nas ruas sem estrutura adequada para descanso e necessidades básicas.

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