Campo Grande pode ganhar 5 mil casas populares com investimento de Roberto Justus

O empresário Roberto Justus esteve em Campo Grande na manhã de segunda-feira (23) para discutir investimentos no setor habitacional. A reunião foi realizada na Câmara Municipal de Campo Grande e contou com a presença do presidente da Casa, vereador Epaminondas Neto, e do segundo vice-presidente, Dr. Lívio.

Segundo os participantes, a proposta prevê a construção de pelo menos 5 mil moradias na capital sul-mato-grossense, com início das obras ainda em 2026 e geração de cerca de 400 empregos diretos.

Justus, que é sócio majoritário e CEO da SteelCorp, explicou que o projeto utiliza o sistema construtivo Light Steel Frame, baseado em estruturas de aço galvanizado. A ideia inicial é trazer os materiais de São Paulo para montagem em Campo Grande, com mão de obra local.

“Vamos treinar pessoas daqui, porque precisamos dessa mão de obra. A intenção é trazer os produtos e fazer as montagens na cidade. Com o aumento da demanda, podemos viabilizar uma fábrica futuramente”, afirmou o empresário.

Durante a reunião, também foi destacado o déficit habitacional do município e o potencial de expansão do setor. De acordo com o vereador Dr. Lívio, a demanda por moradias sociais em Campo Grande pode chegar a 30 mil unidades.

O presidente da Câmara, Papy, ressaltou que a cidade tem buscado criar um ambiente favorável para novos negócios, com modernização de legislações e programas de incentivo, como o Habita+CG e alterações no Prodes (Programa de Incentivo para o Desenvolvimento Econômico).

“Cabe ao poder público facilitar e desburocratizar para que investimentos como esse se concretizem e gerem emprego e renda para a população”, disse Papy.

Além das autoridades locais, investidores e representantes do setor também participaram do encontro. O empresário Luiz Gustavo Cesari destacou que parte do projeto já tem demanda definida, com previsão de 3,5 mil unidades em uma única área.

Ainda durante a visita, Roberto Justus recebeu o título de Visitante Ilustre de Campo Grande, concedido pela Câmara como reconhecimento à sua trajetória no meio empresarial.

A expectativa é que as obras tenham início no segundo semestre deste ano.

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