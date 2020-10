Candidatos a prefeito se reúnem com apoiadores; veja a agenda

Após feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil e Dia das Crianças, nesta terça-feira (13), quando o movimento e os trabalhadores voltam para suas funções, os candidatos a prefeito de Campo Grande continuam sua corrida pelo cargo de chefe do Executivo, com visitas e promoção de vereadores de seus partidos e reuniões com apoiadores.

Marquinhos Trad (PSD)

- Expediente na Prefeitura de Campo Grande

- Reuniões nas regiões: Anhanduizinho, Imbirussu, Prosa e Segredo.

Vinicius Siqueira (PSL)

- 8h - Gravação de vídeos para internet com candidatos a vereadores

- 10h - Reunião com apoiadores no bairro Universitário

- No período da tarde, por volta das 15 horas reunião com apoiadores no bairro Cabreúva.

- 19h - Reunião com candidato a vereador no bairro Planalto.

- 19h50 - Reunião com candidato a vereador no bairro Vila Duque de Caxias.

Márcio Fernandes (MDB)

- 9h - Sessão plenária ALEMS

- 14h - Entrevista por meio remoto ao Campo Grande News

- 16h - Reunião com representantes do agronegócio.

- 19h - Reunião no Centro.

Esacheu Nascimento (PP)

- 8h - Caminhada na região do Bandeira



- 10h - Entrevista a Rádio Mega Hits (web rádio)



- 17:30h - Reunião com apoiadores no centro da cidade



- 19h - Reunião com apoiadores no bairro Jardim Batistão



- 20h30 - Reunião com apoiadores no bairro Talismã

Guto Scarpanti (Novo)

- 7h - Entrevista a rádio;

- 10h - Reunião com apoiadores do Novo

- 14h - Encontro com eleitores e equipes de rua

- 19h - Visita à base eleitoral de candidato a vereador

Marcelo Bluma (PV)

- 8h - Reunião com equipe de trabalho

- 9h - Gravação do programa eleitoral

- 14h - Gravação de vídeos

- 19h - Reunião com moradores no bairro Jardim Antártica

Paulo Matos (PSC)

- 06:40h - Entrevista Programa Jornal da Manhã Rádio Jovem Pan

- 08h - Reunião Fórum de entidades

- 11h - Gravação Programa Eleitoral

- 14:30 - Reunião Comitê com Candidatos a Vereador

- 19h - Lançamento candidatura Vereador Rodrigo

Delegada Sidnéia Tobias (Podemos)

- Pela manhã reuniões internas e preparação com estudos

- 14h às 17h - Gravação do programa elei

- 19h - Reunião proporcional na Vila Carvalho

- 19h30 - Reunião proporcional no Lagoa Park

- 20h - Reunião proporcional no Itamaracá

- 20h30 - Reunião proporcional no Santa Luzia

Deixe seu Comentário

Leia Também