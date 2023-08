Carlão põe o "pau na mesa" e sela paz entre vereadores

Toda polêmica envolvendo os vereadores Alírio Villasanti (União) e Professor Juari (PSDB) tinha data para acabar, assim como adiantou o também vereador Marcos Tabosa ao JD1. Segundo ele, tudo se resolveria na volta do presidente da Câmara, vereador Carlão.



Confirmando previsão do edil, toda a discussão e bate boca cessaram após reunião dos dois, na manhã desta terça-feira (8), às portas fechadas com o presidente da Casa de Leis.



Conforme relato à reportagem pelo vereador Carlão, depois de uma conversa que durou cerca de 40 minutos, Vilassanti e Juari reconheceram que houve excessos de ambos os lados, e se desculparam. Eles entenderam também que não há necessidade de levar a “briga” para o plenário.



“Ficou tudo certo, os dois reconheceram os erros e ficou tudo bem. Eles são amigos há mais de 20 anos”, pontuou Carlão ao JD1. “Foi uma conversa emocionante, e com certeza a discussão não foi de cunho político, provavelmente estarão “juntos” na eleição [2024]”, concluiu o presidente da Casa de Leis.



