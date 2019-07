Ciro vem a Campo Grande em agosto

O vice-presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Ciro Gomes, desembarca em Campo Grande no próximo dia 16 de agosto onde cumpre uma série de compromissos com militantes, movimentos sociais e palestras em universidades públicas.

Pela manhã, Ciro recebe jornalistas na sede do PDT, depois segue para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), onde participará de evento sobre economia.

À tarde o ex-candidato a presidência da República se reúne com movimentos sociais e militantes. No início da noite, lança o observatório municipal, mecanismo de debate do diretório. O último compromisso de Ciro na capital será na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), onde palestrará.

O presidente municipal do PDT, Yves Drosghic, considera a visita um grande acontecimento para o partido. “É a maior referência de oposição em nível nacional. Um momento de fortalecimento da legenda, trazer pessoas que queiram vir para o partido e militar na causa que é a de libertação do povo brasileiro”, destacou.

Deixe seu Comentário

Leia Também