Dagoberto é eleito vice-líder do PDT na Câmara

O deputado federal, Dagoberto Nogueira (PDT-MS), foi eleito, como vice-líder do partido na Câmara dos Deputados, nesta quinta-feira (11), durante reunião da bancada em Brasília.

Dagoberto se manteve em favor dos trabalhadores, durante a reforma trabalhista no último mandato e neste ano após ser reeleito, levantou a bandeira do partido e disse não a Reforma da Previdência. “Uma reforma injusta que a Câmara aprovou, não somos contra a reforma, mas contra esta que aprovaram que deixa o professor, policial, idoso, mulheres e pensionistas desamparados”, destacou.

Nesta última semana Dagoberto esteve com representantes do Sindicato dos Professores de Campo Grande (ACP-CGR) comentando a reforma. “Mesmo com a reforma aprovada como foi, temos uma chance de reverter a situação pelo menos na educação. O PDT vai apresentar um destaque, que amortiza a questão salarial e a idade para professores se aposentarem, essa sem dúvida é um dos principais destaques a serem defendidos neste segundo momento da Reforma da Previdência”.

Educação é pauta da reforma nesta sexta-feira, texto base teve três destaques aprovados até agora

Nesta sexta-feira (12), deve entrar para votação os destaques defendidos pelo PDT referentes a educação. Na noite de ontem (11), foram aprovados rês alterações ao texto-base, flexibilizando aposentadorias de mulheres, policiais e tempo de contribuição de homens.

Destaques são dispositivos de alterações a pontos do texto e que não entraram no relatório. Dentre os temas votados estiveram as regras mais brandas a policiais, nova regra de cálculo para mulheres e em pensões por morte.

Para que um destaque seja aprovado, é necessário que ele atinja o mesmo número de votos mínimos para a aprovação do texto-base: 308 dos 531 deputados.

