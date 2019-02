Com 334 votos, Rodrigo Maia é reconduzido à cadeira da Câmara

O deputado, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é reeleito presidente da Câmara dos Deputados com 334 votos e fecha eleição em primeiro turno, ele assume o biênio 2019-2020. Em seu discurso, logo após as votações, Maia agradeceu aos seus aliados e pediu apoio à todos os partidos para trabalharem na Reforma o Estado.

Foram 513 votos sendo 334 a Rodrigo Maia, em segundo lugar, ficou Fábio Ramalho (MDB-MG), com 66 votos. Sete deputados registraram candidaturas para a presidência da Câmara. “Pela 3º vez tenho a oportunidade de presidir esta casa, agradeço a minha família e aos meus aliados. Foi uma aliança partidária muito bonita e confirmo o meu compromisso com aqueles que reafirmaram seus mandatos e aos novos que assumem este ano como deputados federal”, disse.

“A casa precisa de modernização no Poder Legislativo, precisamos de novas ferramentas de comunicação para se aproximar ainda mais da população”, acrescentou.

Maia disse que precisa de forma pactuada do apoio de todos os partidos para continuarem com as Reformas no Estado. “De cada R$ 100 do nosso orçamento, R$ 94 são de despesas obrigatórias que não podemos cortar. E se organizarmos a despesa, vamos enfrentar essa extrema pobreza vergonhosa e garantir recursos para saúde, educação e para a segurança pública”, disse.

