Maia antecipa auxílio-moradia a 505 deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, antecipou o pagamento do auxílio-mudança, que é pago sempre ao fim do mandato, em 31 de janeiro. Segundo o portal UOL, o pagamento foi efetuado no último dia 28 de dezembro.

Ao todo, 505 deputados receberam o benefício de R$ 33,7 que totalizou R$ 17 milhões em despesas. Apenas oito parlamentares não receberam, quatro recusaram e os outros quatro não foi informado o motivo pelo qual não receberam.

O auxílio mudança é pago no início e ao fim de cada legislatura como ajuda de custo. Os parlamentares do Distrito Federal e os reeleitos também recebem o benefício.

