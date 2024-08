Com chances de bloqueio no Brasil, Lula vai ao X para divulgar outras redes sociais

Com a possibilidade de banimento do X, antigo Twitter, no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou a plataforma, pertencente ao bilionário Elon Musk, para divulgar seus perfis em outras redes sociais rivais.

Em publicação feita na tarde desta quinta-feira (29), o presidente publicou seus perfis em outras seis redes sociais, o Blue Sky, Instagram, WhatsApp, Threads, TikTok e Facebook.

A publicação acontece em meio ao atrito entre o X e o Supremo Tribunal Federal (STF), com o ministro Alexandre de Moraes ameaçando a suspensão da plataforma no Brasil caso não haja a indicação de um representante legal no país.

