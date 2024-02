Comissão de Segurança deve convocar Lewandowski após fuga em presídio federal

Saiba Mais Polícia Presos faccionados fogem da penitenciária federal de Mossoró, onde está Jamilzinho

Logo após a primeira fuga na história do sistema penitenciário federal brasileiro, nesta quarta-feira (14), a Comissão de Segurança e Justiça da Câmara dos Deputados afirmou que deverá convocar o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para dar explicações sobre o ocorrido.

Ao portal de notícias UOL, o presidente da comissão, o deputado Sanderson (PL-RS), afirmou que o ministro deverá ser convocado para prestar esclarecimentos sobre as fugas. "O ministro da Justiça certamente será convocado", afirmou o deputado.

Segundo ele, essas fugas são o "exato retrato do caos que virou a segurança pública", e apontou que elas são "inadimissíveis". Em sua fala, ele também responsabilizou o antecessor na pasta, Flávio Dino, sobre as fugas ocorridas.

O deputado deve apresentar os requerimentos de convocações do ministro assim que os trabalhos legislativos retornarem, na próxima semana.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Polícia Presos faccionados fogem da penitenciária federal de Mossoró, onde está Jamilzinho

Deixe seu Comentário

Leia Também