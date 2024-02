Presos faccionados fogem da penitenciária federal de Mossoró, onde está Jamilzinho

Saiba Mais Justiça STJ nega HC e Jamil segue preso em Mossoró

Nesta quarta-feira (14), ocorreu a primeira fuga na história do sistema penitenciário federal brasileiro. Dois presos, identificados como Rogério da Silva Mendonça, 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 34 anos, também conhecido como "Tatu" ou "Deisinho", escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, localizada na região Oeste do Rio Grande do Norte.

Os fugitivos, ambos naturais do Acre, estavam detidos na penitenciária de Mossoró desde 27 de setembro de 2023. Eles seriam ligados ao Comando Vermelho, facção de Fernandinho Beira-Mar, que também está preso na mesma unidade.

Mendonça e Nascimento foram transferidos para o presídio federal após se envolverem em uma rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, que resultou na morte de cinco detentos, três deles decapitados.

A Penitenciária Federal de Mossoró já abrigou indivíduos considerados perigosos em Mato Grosso do Sul e região de fronteira, como Jamil Name Filho, o ‘Jamilzinho’, e o ex-guarda municipal Marcelo Rios, ambos condenados pela morte de Matheus Coutinho Xavier.

Jamilzinho, que ainda está preso em Mossoró, chegou a pedir transferência para Mato Grosso do Sul, alegando o desejo de ficar mais próximo da família. No entanto, seu pedido ainda está sendo analisado.

O sistema penitenciário federal brasileiro conta com cinco presídios de segurança máxima, localizados em Mossoró (RN), Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO) e Brasília (DF). Essas unidades são destinadas a receber presos de alta periculosidade.

(*) Com informações do g1 RN e Inter TV Costa Branca

