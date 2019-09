Contar apresenta PL para combater a erotização infantil

Mauro Silva, com informações da assessoria

O deputado estadual, Capitão Contar (PSL), apresentou nessa terça-feira (10) um Projeto de Lei que prevê a proteção das crianças e adolescentes de Mato Grosso do Sul à exposição em eventos e manifestações culturais, cujas coreografias que exponham estes jovens à erotização precoce.

“É preciso proteger nossas crianças. Escola é lugar de aprendizado, de fortalecimento moral, de desenvolvimento dos valores éticos. Sou totalmente favorável às apresentações artísticas, culturais e folclóricas, mas sou contra a qualquer ato que corrompa a inocência infantil", frisa o parlamentar.

Além disso, as escolas do Estado de Mato Grosso do Sul deverão incluir em seu projeto pedagógico medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil e sexualização precoce.

Sobre a relevância do assunto, o parlamentar destaca que o próprio ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) define ‘o direito ao respeito que consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente’.

