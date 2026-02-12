Menu
Menu Busca quinta, 12 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Política

Cotada para vice de Flávio, Tereza Cristina diz que é cedo para confirmar articulação

A parlamentar apontou que definição caberá aos partidos que formarem coligação

12 fevereiro 2026 - 08h50Sarah Chaves
Senadores Flávio Bolsonaro e Tereza CristinaSenadores Flávio Bolsonaro e Tereza Cristina   (Cristiano Mariz/O Globo e Geraldo Magela/Agência Senado)

Cotada como possível vice na chapa de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, a senadora Tereza Cristina (PP) evitou confirmar qualquer articulação eleitoral. Em entrevista à Jovem Pan, a parlamentar desconversou sobre a possibilidade de integrar a composição majoritária e afirmou que ainda é cedo para tratar do tema.

“É uma conjuntura que os partidos que se coligarem vão sentar e colocar nomes, acho que é muito cedo para essa conversa”.

O nome de Tereza Cristina aparece entre as opções avaliadas por aliados do bolsonarismo dentro de uma estratégia mais ampla da direita para 2026. A movimentação prevê divisão no primeiro turno e eventual união no segundo, caso haja enfrentamento com um candidato da esquerda. A análise foi detalhada pela jornalista Isabel Mega, no Bastidores CNN.

Dentro desse cenário, a escolha de uma mulher para a vice é vista como tentativa de ampliar o diálogo com o eleitorado de centro e suavizar a imagem da chapa. Além de Tereza Cristina, também é citado o nome da deputada federal Simone Marquetto (MDB), ex-prefeita de Itapetininga.

A reorganização partidária, impulsionada pela migração de Ronaldo Caiado para o PSD, abriu margem para que partidos do centrão atuem com mais autonomia no primeiro turno. Ainda assim, a consolidação da candidatura de Flávio Bolsonaro não é tratada como definitiva. Integrantes do PL admitem que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, segue como “reserva estratégica”, podendo alterar o desenho eleitoral caso entre na disputa.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Izaias Medeiros
Política
Câmara vota projeto que amplia divulgação no Portal da Transparência
Deputados durante sessão plenária da Assembleia Legislativa
Política
Projeto cria lista pública de condenados por violência doméstica em MS
Nelsinho assumiu debate nesta quarta-feira, dia 11
Política
Acordo entre Mercosul e União Europeia avança e pode beneficiar agro de MS
Deputado Gerson Claro
Política
Alexandre Magno é homenageado na Assembleia após assumir vaga no CNMP
Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Câmara aprova projeto que cria a Universidade Federal do Esporte
Política
Câmara aprova projeto que cria a Universidade Federal do Esporte
O encontro aconteceu na manhã de hoje
Política
'Reafirmar caminhos', diz pré-candidata a deputada estadual Dione Hashioka sobre reunião com Riedel
Presidente da Câmara, Hugo Motta
Política
Decisão de Flávio Dino sobre penduricalhos foi "feliz", diz Hugo Motta
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo
Política
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo
Deputado Federal, Beto Pereira
Política
PSDB convoca encontro em Campo Grande para alinhar partido no pré-eleitoral

Mais Lidas

Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde
Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo
Política
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo