Datena diz que não se arrepende de 'cadeirada' em Marçal

O candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) se manifestou, nesta segunda-feira (16), sobre a confusão durante o debate na TV Cultura, neste domingo (15), onde agrediu com uma cadeira o coach e também candidato Pablo Marçal (PRTB).

Em nota, Datena reconheceu que errou, mas alegou que não se arrepende de ter agredido o seu rival à prefeitura paulistana.

“Pablo Marçal demonstrou, em todas as situações a que teve oportunidade, sua falta de caráter. Demonstrou, ainda, que é uma ameaça à cidade de São Paulo. Será detido no voto. Mas, a despeito disso, precisava também ser contido com atos. Foi o que eu fiz”, disse o candidato em nota.

Marçal também se pronunciou, onde afirmou, durante live feita no Hospital Sírio-Libanês, que o ocorrido "foi só um esbarrão", mas irá ao Instituto Médico Legal (IML) fazer um exame de corpo de delito. Em outro momento, Marçal afirmou que sofreu uma fissura no sexto arco costal, e lesões no punho e no polegar.

“Uma cena deprimente. Vou sair daqui e vou fazer o corpo delito no IML. Não tem como, não faz sentido o cara fazer um negócio desse. Não faz sentido. Então assim, foi um esbarrão, tá tudo certo, todo mundo aqui sabe, um comedor de açúcar daquele tamanho, ele é mais lento que um bicho preguiça, mas eu fui uma oferta ali, só pro povo sentir o que que é uma pessoa que não tem medo, o que que é alguém levar pelo povo”, disse o candidato.

