Decisão de Bolsonaro de se afastar das eleições é ruim para "caronas"

A decisão do presidente Jair Bolsonaro anunciada nesta sexta-feira (27), na qual ele diz que se manterá afastado do primeiro turno das eleições municipais terá consequências práticas na eleição de Campo Grande.

Candidatos como o vereador Vinicius Siqueira e o procurador Sérgio Harfouche que procuravam uma “carona” no eleitorado do presidente agora vão depender de ações de varejo, e iniciativas de natureza local para tentar passar aio eleitor a ideia de ser o candidato do presidente.

Evidente que grupos de direita terão suas preferências, mas a partir de um anúncio do próprio Bolsonaro declarando se distante do processo, qualquer vinculação que se tente terá um peso consideravelmente menor.

Publicação feita pelo presidente no Facebook nesta manhã:





