Deputada quer criar "auxílio emergencial" para brasileiros deportados dos EUA

A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) apresentou um projeto de lei que busca criar um “auxílio emergencial”, por um ano, para os brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos.

O projeto busca ofertar ajuda financeira para os “Repatriados Forçados” que não tenham antecedentes criminais por meio de um salário mínimo por 12 meses, em um projeto apelidado de “Bolsa Repatriados”.

Para receberem o auxílio, será necessário que os brasileiros deportados comprovem residência fixa em outro país e que não tenham cometido crimes conforme a legislação brasileira.

Uma das justificativas ao projeto está no aumento de deportações de brasileiros dos Estados Unidos, além da insegurança financeira, falta de moradia e dificuldades sociais ao retornarem ao Brasil, com muitos não tendo perspectiva imediata de reinserção no mercado de trabalho.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também