Deputado Lucas de Lima se filia ao PL e fala sobre "descontentamento" com o Brasil

O deputado estadual Lucas Lima, que estava sem partido desde que saiu do PDT, se filiou ao PL, após convite dos parlamentares, neste retorno de atividades da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O anúncio foi feito nessa quarta-feira (5).

De acordo com o parlamentar, a decisão de se filiar ao partido, foi para defender um projeto alinhado a princípios que acredita, como liberdade econômica, responsabilidade fiscal, respeito à Constituição, à família e às demandas da sociedade. “Minha decisão de migrar para o PL foi motivada, sobretudo, pelo meu descontentamento com os rumos que o Brasil está tomando sob a atual gestão do presidente Lula. Entendo que a política de esquerda no cenário nacional tem se distanciado dos valores e prioridades que considero fundamentais para o desenvolvimento do nosso país e para o bem-estar da população”, declarou.



Com a recente filiação de Lucas de Lima ao partido, o PL agora compõe a segunda maior bancada da Casa, atrás do PSDB, ganhando mais força para ampliar sua representatividade e negociar espaços estratégicos na Assembleia.



Os deputados Coronel David e Neno Razuk, ambos do PL, deixaram o bloco G10 e, junto com João Henrique Catan (que atuava de forma independente), e Lucas de Lima formam a bancada do PL. O líder do grupo na Assembleia foi escolhido entre eles e será o deputado Coronel David.

Catan usou as redes sociais para agradecer a Lucas de Lima por aceitar o convite. “O partido vai conseguir voz, vez e espaço, vamos conseguir formar regimentalmente uma bancada, ter espaço em todas as comissões […] essa vinda fortalece a direita e o partido”.





