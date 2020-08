Dourados tem nova troca de secretário de Saúde

A prefeita de Dourados, Délia razuk (PTB) trocou novamente o secretário de Saúde nesta segunda-feira (10). Segundo Razuk, alegou que a medida foi tomada para que Gecimar Teixeira, ex-secretário, voltasse a trabalhar como médico intensivista nas unidade hospitalares do município.

No lugar de Gecimar, assume médico especialista em urgência e emergência Frederico de Oliveira Weissinger, que estava no comando do Núcleo Técnico de Apoio e Combate ao novo coronavírus (covid-19).

Segundo informações divulgadas pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, a mudança também procura atender a legislação que prevê dedicação exclusiva dos ocupantes de cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, que só poderão ser exercidas em regime de tempo integral.

“Com esta decisão a prefeita busca dar mais mobilidade ao gestor da saúde, considerando que o médico Frederico de Oliveira, pertence ao quadro de servidores efetivos do município”, explicou à assessoria.

Operação Contágio

Devido a Operação Contágio, a prefeita Délia Razuk afastou a então secretária de Saúde, Berenice Oliveira Machado de Souza, no último dia 16 de julho.

A secretária e outros servidores são alvos do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por supostas irregularidades nas compras de insumos para o combate ao coronavírus.

Deixe seu Comentário

Leia Também