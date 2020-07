Após investigação do MPE, Délia Razuk afasta servidores alvos de operação

A prefeita de Dourados Délia Razuk afastou temporariamente nesta quarta-feira (15), procurador, secretários e servidores do Poder Executivo local envolvidos em investigação do MPE (Ministério Público Estadual) de Mato Grosso do Sul. A determinação foi publicada no Diário Oficial do município na manhã de hoje.

Contando a partir da publicação, estão afastados, Sérgio Henrique Martins de Araújo, que ocupava o cargo de procurador-Geral do Município; o então Secretário Municipal de Fazenda, Carlos Francisco Dobes Vieira, e a ex-secretária municipal de Saúde, Berenice Oliveira Machado de Souza.

No decreto que dispõe sobre o afastamento na pasta de Saúde de Dourados, ainda consta a suspensão temporária de Nara Katiane Gomes Matoso, Camila Barboza de Lima, Patrícia Damares da Silva.

As investigações fazem parte da Operação Contágio deflagrada nesta quarta-feira (15) pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) e que apura supostas fraudes em compras emergenciais via dispensa de licitação na prefeitura de Dourados no valor de R$ 247.560,00.

Pela manhã, policiais militares do Gaeco cumpriram mandados de busca e apreensão em residências dos servidores públicos e no CAM (Centro Administrativo Municipal).

