Após renúncia coletiva no PSD, diretoria anuncia Nelsinho como presidente

Mauro Silva com assessoria

O senador Nelsinho Trad (PSD) foi escolhido como futuro presidente do seu partido depois que a diretoria, sob a presidência de Antônio Lacerda, realizou uma renúncia coletiva nesta sexta-feira (22) no diretório regional. A nova diretoria provisória ficará até as eleições previstas para junho.

Lacerda comunicou aos correligionários que deverá assumir o PSD municipal de olho nas eleições municipais de Campo Grande. "Vou trabalhar pela reeleição do prefeito Marquinhos Trad", disse Lacerda.

O senador Nelsinho Trad agradeceu a confiança dos pessedistas, dividiu a tristeza em deixar o PTB pelo seu histórico familiar e explicou que tomou a decisão por Mato Grosso do Sul. "O PSD abriu oportunidades para que eu trabalhe mais pela nossa população com a minha inclusão em comissões no Senado", comentou.

Após assumir o mandato, Nelsinho Trad foi indicado pelo PSD como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) e membro das comissões: Direitos Humanos e Legislação Participativa (DH), Educação, Cultura e Esporte (CE), Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), Serviços e Infraestrutura (CI) e Agricultura e Reforma Agrária (CA).

"O PSD passa de mãos, mas mantém o mesmo coração", enfatizou o deputado federal Fábio Trad (PSD) que se comprometeu em reestruturar a legenda no estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também