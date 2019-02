Empossados, deputados escolhem Mesa Diretora

Os deputados estaduais eleitos nas eleições 2018 foram empossados em solenidade realizada no Plenário Deputado Júlio Maia, da Assembleia Legislativa, em Campo Grande. A sessão ocorreu na manhã desta sexta-feira (1º) e foi presidida pelo deputado Onevan de Matos (PSDB). Essa é a 11° Legislatura de Mato Grosso do Sul.

Os deputados Capitão Contar, Cabo Almir e Eduardo Rocha fizeram o uso da palavra antes do governado Reinaldo Azambuja.

O governador discursou e ressaltou a necessidade de mudança e renovação. “Meus amigos, não posso ressaltar o fenômeno das transformações que incidiram no Brasil nos últimos anos e consequência no estado. A renovação expressiva da Assembleia pesa a vigilância de uma sociedade muito mais crítica e atenta aos trabalhos. Devemos manter acesa a chama do espírito renovador, é difícil mudar paradigmas do poder público: desburocratizar, melhorar a qualidade dos serviços prestados para a vida das pessoas, ampliar transparência, prestar contas, o governo deve ser presente e responsável e por isso estamos mudando sempre”, pontuou.

O deputado Onevan de Matos lembrou com ar saudosista sobre o 1° de janeiro de 1979, onde foi instalada a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul após a divisão do estado, onde ele foi eleito deputado estadual pela primeira vez. “Exatos 40 anos depois, mais experiente e dedicado a trabalhar pelo sul-mato-grossense, me disponho a atuar com todos os outros deputados que sentem a emoção de estar aqui”.

O parlamentar citou que passou por momentos históricos como a anistia, fim do regime militar, revolução da comunicação, surgimento da internet e a força das redes sociais. Mas que, somado a isso, o voto e democracia mesmo jovem observou dois processos de impeachment de presidentes da República.

Onevan cumprimentou os colegas eleitos e convocou os deputados para uma sessão extraordinária para a escolha dos membros da próxima Mesa Diretora da Casa de Leis, que será realizada às 11h de hoje.

Lista de deputados estaduais empossados:

Renan Contar (PSL), o "Capitão Contar", é capitão do Exército e foi eleito com 78.390 votos;

Carlos Alberto David dos Santos (PSL), o "Coronel David", é coronel da Polícia Militar e bacharel em Direito, foi eleito com 45.903 votos;

Jamilson Name (PDT) é empresário e foi eleito com 33.870 votos;

Renato Câmara (MDB) é agrônomo e ex-prefeito de Ivinhema, sendo reeleito com 33.291 votos;

Onevan de Matos (PSDB), advogado, é deputado reeleito, somando 30.813 votos em 2018;

José Roberto Teixeira (DEM), o "Zé Teixeira", é agropecuarista e deputado estadual reeleito pela oitava vez, tendo 30.788 votos;

Lídio Lopes (PEN) é advogado e servidor do Tribunal de Contas do Estando, sendo reeleito deputado estadual com 27.877 votos;

Paulo José Araújo Corrêa (PSDB) é engenheiro civil e foi secretário Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano, obtendo a reeleição com 27.664 votos;

Luiz Felipe Ribeiro Orro, bacharel em direito, foi vereador e prefeito de Aquidauana e chega ao quarto mandato de deputado estadual com 27.661 votos;

José Carlos Barbosa DEM), o "Barbosinha", é advogado e ex-secretário de Justiça e Segurança Pública, chegando ao segundo mandato com 27.492 votos;

Marçal Gonçalves Leite Filho (PSDB), é radialista, vereador e ex-deputado estadual e federal, voltando à Assembleia com 25.437 votos;

Rinaldo Modesto de Oliveira (PSDB), o "Professor Rinaldo", é educador, foi vereador da Capital e é deputado estadual reeleito com 24.593 votos;

Marcio Fernandes (MDB) é médico veterinário e chega ao quarto mandato de deputado estadual, com 23.296 votos;

Eduardo Rocha (MDB) é economista e chega ao terceiro mandato de deputado estadual com 22.347 votos;

José Almi Pereira Moura (PT), o "Cabo Almi", é cabo da Polícia Militar, foi vereador em Campo Grande e chega ao quarto mandato de deputado estadual, com 21.121 votos;

Pedro Cesar Kemp Gonçalves (PT), é graduado em Filosofia e Psicologia e mestre em Educação, foi vereador da Capital e chega ao quinto mandato de deputado estadual com 20.969 votos;

Londres Machado (PSD) foi deputado estadual e acumula 35 anos de vída pública apenas por Mato Grosso do Sul, retornando à Assembleia Legislativa com 20.782 votos;

Roberto Razuk Filho (PTB), o "Neno Razuk", é empresário, sendo eleito com 19.472 votos;

Herculano Borges Daniel (Solidariedade) é formado em educação fisica, com pós-graduação em teoterapia, e foi vereador da capital por dois mandatos, reelegeu-se deputado estadual com 17.731 votos;

Gerson Claro Dino (Progressistas) é advogado e foi eleito deputado estadual com 16.374 votos;

Antônio Vaz Neto (PRB) é administrador e pastor evangélico licenciado, além de presidente do PRB de Campo Grande, sendo eleito com 16.224 votos;

Evander José Vandramini Duran (Progressistas) é advogado e ex-vereador de Corumbá, elegendo-se deputado estadual com 12.627 votos;

Luiz Carlos Correia de Lima (Solidariedade), o "Lucas de Lima", é radialista e vereador de Campo Grande, elegendo-se deputado estadual com 12.391 votos;

João Henrique Miranda Soares Catan (PR) é advogado, sendo eleito deputado estadual com 11.010 votos.

Autoridades do Ministério Público Estadual (MPE), Defensoria Pública, Marinha, Aeronáutica, Exército, Polícia Militar, Polícia Civil, Sistema “S”, prefeitos de diversas cidades e vereadores, familiares e demais autoridades compareceram à cerimônia.

