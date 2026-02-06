Encontro estadual da UCV deve reunir vereadores em Campo Grande

A Câmara Municipal de Campo Grande recebeu, nesta quinta-feira (5), o presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, o vereador Daniel Júnior, de Dourados. A visita teve como um dos principais focos a organização do encontro estadual da UCV, previsto para abril, na Capital.

Daniel Júnior foi recebido pelo presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Neto, o Papy, além dos vereadores Júnior Coringa e Neto Santos, que ocupam os cargos de vice-presidente e tesoureiro da entidade, respectivamente. O encontro foi marcado pelo diálogo institucional e pela troca de experiências entre os parlamentos municipais.

Durante a reunião, o presidente da UCV-MS apresentou um balanço da atual gestão, empossada há dez meses. Atualmente, a entidade conta com a filiação de 34 Câmaras Municipais em todo o Estado, o que tem fortalecido a atuação conjunta dos legislativos sul-mato-grossenses.

Daniel Júnior ressaltou os avanços obtidos desde o início da atual gestão. “Estamos aqui para trocar experiência e projetar o futuro para o melhor dos vereadores do nosso Estado. Nós estamos na UCV há dez meses e temos conseguido fazer um ótimo trabalho junto com a nossa diretoria. Avançamos muito, quitamos várias dívidas das gestões anteriores, conseguimos o principal que são todas as certidões negativas. Hoje podemos pactuar com as Câmaras, firmar convênios e melhorar a arrecadação e a participação das Casas de Leis”.

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande destacou a importância da entidade no fortalecimento do Legislativo municipal. “A função do vereador precisa ser defendida no contexto coletivo, e essa é a responsabilidade da União de Câmaras. Ela promove a discussão para melhorar as condições de trabalho dos parlamentos. O parlamento municipal faz a defesa do cidadão, fiscalizando o Executivo”.

