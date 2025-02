Encontro reunirá prefeitos, ministros e secretários em Brasília

Sarah Chaves, com informações da Agência da Presidência

Por iniciativa da Presidência da República, o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas acontece nos próximos dias 11, 12 e 13 de fevereiro em Brasília, com o tema "A cidade que queremos está em nossas mãos". A prefeita Adriane Lopes (PP) não confirmou se participará do evento.

O encontro busca fortalecer o diálogo federativo e incentivar a cooperação entre os municípios e o Governo Federal, estimulando a implementação de políticas públicas inovadoras, inclusivas e sustentáveis. No local, os visitantes poderão participar de mais de 100 Conferências e de 60 Oficinas, distribuídas nos diferentes auditórios, com destaque para o Auditório Master, com capacidade para 3.000 lugares, e salas modulares que irão abrigar solenidades e principais falas dentro da programação como Mesas, Painéis, Oficinas e Debates sobre Programas, Ações e Estratégias.

No Mato Grosso do Sul, 79 prefeitos foram eleitos no último pleito. Somente em 2024, um total de R$ 9,82 bilhões foram repassados ao estado e seus municípios.

“A SRI cuida da relação do Governo com estados e municípios e, por isso, nós já tivemos encontros de transição em todos os estados da federação, onde apresentamos os programas e ações do Governo Federal à disposição das prefeituras”, explica o ministro-chefe da SRI, Alexandre Padilha. “Queremos ampliar os investimentos, dar continuidade ao trabalho já em andamento e celebrar novas frentes de investimentos municipais”, completa o ministro.



Durante os três dias de encontro, prefeitos e prefeitas, vices, vereadores e vereadoras, secretários e secretárias, técnicos e técnicas, gestores e gestoras terão a oportunidade de conhecer programas e ampliar parcerias e investimentos federais nos municípios.

Todos os ministérios farão atendimento aos gestores municipais no local do encontro. O evento também contará com atendimento de diversos órgãos e bancos públicos, tais como FNDE, Ibama, SPU, Iphan, Receita Federal, Serpro, BNDES, além dos patrocinadores Correios, SEBRAE, Banco do Brasil e CAIXA.

Cada uma das atividades previstas na programação está em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O evento está baseado em seis eixos temáticos principais: Boa Governança, Sistemas Informatizados e Serviços; Programa e Ações do Governo Federal; Governança Climática; Assistência Técnica – Transferências Governamentais; Lideranças Femininas; Pacto Federativo Brasileiro.

O evento acontece com a coordenação da Secretaria de Relações Institucionais (SRI/PR), a correalização da Associação Brasileira de Municípios (ABM) e apoio da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).





