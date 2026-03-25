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Política

Fábio Trad deixa cargo na Embratur para concorrer ao Governo

Advogado se desvinculou da Embratur para viabilizar candidatura ao Governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026

25 março 2026 - 18h00Taynara Menezes
A pré-candidatura de Fábio Trad, aprovada pelo presidente Lula e pelas instâncias internas do PT, inicia agora uma nova faseA pré-candidatura de Fábio Trad, aprovada pelo presidente Lula e pelas instâncias internas do PT, inicia agora uma nova fase   (Foto: Divulgação)

O advogado Fábio Trad esteve em Brasília, nesta quarta-feira (25), para deixar o cargo de gerente de controle e integridade da Embratur, passo necessário para viabilizar sua candidatura ao Governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026.

Desde 2023 à frente da gerência, Trad se destacou por ações voltadas à transparência, eficiência e controle de recursos públicos. Durante seu mandato, liderou auditorias estratégicas, aprimorou mecanismos de governança e contribuiu para a modernização da administração da Embratur, que integra a gestão comandada por Marcelo Freixo. Em 2025, o país registrou um recorde histórico no número de turistas estrangeiros.

A pré-candidatura de Fábio Trad, aprovada pelo presidente Lula e pelas instâncias internas do PT, inicia agora uma nova fase. O advogado ampliará sua agenda política, atuando tanto na capital quanto no interior do estado, em preparação para a corrida eleitoral.

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