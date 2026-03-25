Fábio Trad deixa cargo na Embratur para concorrer ao Governo

O advogado Fábio Trad esteve em Brasília, nesta quarta-feira (25), para deixar o cargo de gerente de controle e integridade da Embratur, passo necessário para viabilizar sua candidatura ao Governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026.

Desde 2023 à frente da gerência, Trad se destacou por ações voltadas à transparência, eficiência e controle de recursos públicos. Durante seu mandato, liderou auditorias estratégicas, aprimorou mecanismos de governança e contribuiu para a modernização da administração da Embratur, que integra a gestão comandada por Marcelo Freixo. Em 2025, o país registrou um recorde histórico no número de turistas estrangeiros.

A pré-candidatura de Fábio Trad, aprovada pelo presidente Lula e pelas instâncias internas do PT, inicia agora uma nova fase. O advogado ampliará sua agenda política, atuando tanto na capital quanto no interior do estado, em preparação para a corrida eleitoral.

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