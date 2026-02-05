Menu
Menu Busca quinta, 05 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Política

Gerson cria condições para disputar cadeira no Senado

Deputado estadual não antecipa decisões, mas segue ampliando articulações políticas

05 fevereiro 2026 - 18h15Redação    atualizado em 05/02/2026 às 18h18
Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa - Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa -   (Foto: Luciana Nassar)

Com uma trajetória marcada por articulação, experiência institucional e presença constante nos principais debates do Estado, o deputado estadual Gerson Claro tem consolidado, ao longo dos últimos anos, um caminho que o coloca entre os nomes com potencial para a disputa por uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026.

Sem alarde e longe de movimentos precipitados, o parlamentar tem adotado uma postura de construção gradual, focando ainda no fortalecimento político e na ampliação de relações institucionais. A estratégia visa plantar bases sólidas agora, com intuito de colher resultados no momento certo.

À frente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro ganhou projeção ao conduzir os trabalhos do Legislativo com perfil conciliador e diálogo com diferentes correntes políticas. A experiência na presidência da Casa e sua proximidade com o governador Eduardo Riedel são vistas como dois dos principais ativos de sua trajetória que fortalecem sua imagem como articulador político.

Outro ponto relevante é sua atuação no Partido Progressistas, legenda que integra a base do governador Eduardo Riedel. O alinhamento com o grupo político que comanda o Estado é considerado estratégico e amplia o campo de atuação do deputado no cenário estadual.

Nos bastidores, aliados avaliam que Gerson Claro reúne preparo técnico, experiência legislativa e conhecimento político para voos mais altos. A construção do projeto para 2026, no entanto, segue sendo feita com cautela, priorizando o fortalecimento regional e a consolidação de apoios.

Sem antecipar decisões e mantendo o foco no trabalho parlamentar, o deputado segue ampliando articulações políticas enquanto o cenário eleitoral de 2026 ainda está em definição.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Presidente Lula
Política
Lula volta a defender mandato para ministros do STF
Vereadores durante sessão
Política
Troca de líderes marca retomada dos trabalhos na Câmara da Capital
Deputado estadual Zé Teixeira
Política
Zé Teixeira apresenta pedidos por melhorias no campo e energia no interior
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Evento de filiação de Reinaldo Azambuja ao PL
Política
PL amplia prazo das presidências estaduais até maio de 2026
Jamilson Name -
Política
Expogenética MS avança na Assembleia e pode entrar no calendário oficial de eventos do estado
Senadora Tereza Cristina e o presidente da CRE, Nelsinho Trad, em entrevista coletiva
Política
Senado cria grupo de trabalho para acompanhar acordo entre Mercosul e União Europeia
Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Política
Senado vai acelerar projetos contra maus-tratos a animais, afirma Davi Alcolumbre
Secretário Jaime Verruck da Semadesc
Política
Verruck confirma saída de secretaria em março e vê risco em indefinição do PSD nacional
Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias
Política
Governo deve enviar projeto para acabar com escala 6x1, diz líder

Mais Lidas

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026