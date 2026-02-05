Gerson cria condições para disputar cadeira no Senado

Com uma trajetória marcada por articulação, experiência institucional e presença constante nos principais debates do Estado, o deputado estadual Gerson Claro tem consolidado, ao longo dos últimos anos, um caminho que o coloca entre os nomes com potencial para a disputa por uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026.

Sem alarde e longe de movimentos precipitados, o parlamentar tem adotado uma postura de construção gradual, focando ainda no fortalecimento político e na ampliação de relações institucionais. A estratégia visa plantar bases sólidas agora, com intuito de colher resultados no momento certo.

À frente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro ganhou projeção ao conduzir os trabalhos do Legislativo com perfil conciliador e diálogo com diferentes correntes políticas. A experiência na presidência da Casa e sua proximidade com o governador Eduardo Riedel são vistas como dois dos principais ativos de sua trajetória que fortalecem sua imagem como articulador político.

Outro ponto relevante é sua atuação no Partido Progressistas, legenda que integra a base do governador Eduardo Riedel. O alinhamento com o grupo político que comanda o Estado é considerado estratégico e amplia o campo de atuação do deputado no cenário estadual.

Nos bastidores, aliados avaliam que Gerson Claro reúne preparo técnico, experiência legislativa e conhecimento político para voos mais altos. A construção do projeto para 2026, no entanto, segue sendo feita com cautela, priorizando o fortalecimento regional e a consolidação de apoios.

Sem antecipar decisões e mantendo o foco no trabalho parlamentar, o deputado segue ampliando articulações políticas enquanto o cenário eleitoral de 2026 ainda está em definição.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também