“Gestão e política estarão juntas”, diz Riedel

Ao analisar o perfil do secretariado do qual faz parte, e que foi anunciado nesta sexta-feira (28) pelo governador Reinaldo Azambuja, Eduardo Riedel, que comandará a Secretaria de Governo, diz que é um "time técnico", mas com viés político.



Para ele, gestão e política tem que andar juntos, e que apesar do foco no resultado, tudo caminhara próximo.



Riedel diz ainda que a nova equipe tem dois políticos, mesmo tendo formação nas áreas em que atuarão. "O Geraldo Resende na Saúde, e o Murilo Zauith na Obras são políticos, além disso o Sérgio de Paula e o Carlos Assis que estarão conosco, também cuidarão dessa parte, ou seja, não é somente técnico”, frisou o secretário.



Quanto a declaração de Reinaldo, que diminuir a folha de pagamento será uma meta, Riedel diz que isso é possível, e sem quebrar direitos. Para ele, existe um emaranhado de normas e legislações que, se bem interpretadas, podem gerar economia e cita um exemplo, "quando recadastramos os inativos, dois mil nomes, tiveram redução, ou foram excluídos da folha", o que para ele mostra que há espaço para se aumentar a eficiência nesse item.



Deixe seu Comentário

Leia Também