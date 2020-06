“Gostaria de disputar a eleição para prefeitura de Campo Grande”, diz Rose Modesto

A deputada federal Rose Modesto (PSDB) declarou em entrevista nesta quinta-feira (10), que caso a legenda entenda que ela possa disputar as eleições municipais para a prefeitura de Campo Grande, ela aceitaria o desafio. Ainda conforme a parlamentar, devido ao número de votos que teve no pleito em 2016, ela acredita que seu nome teria força esse ano.

A declaração foi feita durante o programa Capital Meio Dia, da rádio Capital FM. De acordo com Modesto, para que ela concorra a prefeitura vai depender do PSDB. “Tudo vai depender da decisão da minha legenda. Caso ela entenda que nós devemos ter candidatura própria, ao invés de apenas compor uma chapa, eu gostaria dessa oportunidade. Todas as minhas bandeiras na eleição passada são boas e as sempre defendi e, por esse motivo, sempre tive e tenho aprovação de um grande número de eleitores campo-grandenses”, projetou.

Em relação a prorrogação do Auxílio Emergencial, anunciado pelo Governo Federal ontem (9), a parlamentar acredita que o novo projeto não terá dificuldades para passar no Congresso Nacional, porém ela entende que o valor não possa ser diminuído para R$ 300. “Os R$ 600 pago até o momento é o mínimo para que o cidadão compre comida e remédios em caso de necessidade. Outro fator que me faz pensar que o montante não diminuía é motivo de vários colegas parlamentares tem o mesmo entendimento”, explicou.

