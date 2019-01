Reinaldo e Marquinhos participam do lançamento da Funesp

Na manhã desta quinta-feira (31), o governador Reinaldo Azambuja participa de agenda e faz as honras ao lado do prefeito Marquinhos Trad. Eles participaram do lançamento do calendário esportivo na capital, que vai acontecer no às 9h, no Armazém Cultural, localizado na Avenida Cálogeras, no centro.

No evento, secretários irão comentar sobre o cronograma esportivo da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o prefeito também irá anunciar novos projetos e demandas de 2019 para capital.

