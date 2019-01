Marquinhos apresenta projeto à Tereza para aumentar produção na capital

Da redação com informações da assessoria

O prefeito Marquinhos Trad e secretários municipais visitaram o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na tarde desta sexta-feira (25). Na ocasião, Marquinhos parabenizou a ministra sul-mato-grossense, Tereza Cristina, e apresentou projeto alinhado ao plano estabelecido pelo novo governo.

O prefeito solicitou recurso para estruturar o Sistema de Inspeção Municipal, com compra de equipamentos, veículos e até a contratação de mais profissionais, garantindo a ampliação do serviço e, consequentemente, aumento da produção na capital.

O projeto que regulamenta a inspeção municipal encontra-se na Procuradoria Geral do Município, em fase final de avaliação, e deve ser publicado nos próximos dias. Com ele, a prefeitura pode, efetivamente, ajudar os empresários a conseguirem o credenciamento estadual e até federal.

Com o credenciamento, os produtores conseguem vender seus produtos para todo o país. Hoje, 48 empresas são cadastradas na Inspeção Municipal. Com a regulamentação, estas empresas poderão ampliar suas vendas.

Isso ajudará, por exemplo, um produtor de Campo Grande que abate 500 suínos por semana. Com a inspeção, ele poderá aumentar sua produção. O mesmo ocorre com um produtor de linguiça do bairro Aero Rancho, que também poderá vender o produto para outro município.

“São toneladas de produtos que podem ser vendidas por estes produtores com a regulamentação e ampliação do nosso Sistema de Inspeção Municipal. Hoje, precisamos de mais veterinários e assistentes para realização deste trabalho mais completo, podendo, efetivamente, ajudar estes produtores”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, Abrahão Malulei.

