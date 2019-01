No retorno do Legislativo, Marquinhos apresentará situação do município

O prefeito Marquinhos Trad, estará na sessão inaugural da 10º Legislatura que marca o fim do recesso dos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande. Durante a abertura dos trabalhos do Legislativo, que acontece nesta segunda (4) às 9h, o chefe do Executivo fará uma apresentação sobre a situação do município.

Marquinhos Trad discorrerá também, sobre a execução orçamentária, arrecadação de impostos e projetos para serem desenvolvidos ao longo do ano.

Durante o recesso parlamentar, a Câmara manteve atividades administrativas e vereadores promoveram reuniões para tratar assuntos de interesse da comunidade. No período, foram feitos debates para tentar impedir o fechamento de escolas estaduais da capital; discussão sobre os grandes geradores de lixo, ouvindo empresários que pedem alterações nas regras estabelecidas em decreto da prefeitura. Os vereadores debateram ainda os aumentos exorbitantes nas contas de energia elétrica, dando encaminhamento para criação de uma CPI.

Esses temas continuarão nas pautas das próximas sessões e em debate na Casa de Leis. Após a abertura dos trabalhos legislativos, a primeira sessão ordinária deste ano acontece nesta terça-feira (5), a partir das 9h.

Ainda no dia 1° de janeiro, foram empossados os membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande para o biênio 2019-2020. Os vereadores Prof. João Rocha (presidente), Cazuza (1º vice-presidente), Eduardo Romero (2º vice-presidente), Ademir Santana (3º vice-presidente), Carlão (1º secretário), Gilmar da Cruz (2º secretário) e Papy (3º secretário) vão dirigir os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Casa pelos próximos dois anos.

Serviço

A Sessão Solene Inaugural será realizada nesta segunda-feira (4 de fevereiro), a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na avenida Ricardo Brandão, 1600, bairro Jatiúka Park.

