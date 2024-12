Riedel apresenta balanço de 2024 e expectativas para 2025 à Alems

O governador Eduardo Riedel se reuniu, nesta terça-feira (03), com deputados estaduais na sala da presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) para apresentar um balanço deste ano sobre os investimentos, projetos e ações do Estado, além de adiantar as expectativas para 2025.

“Estamos entregando à sociedade um volume de ações e o resultado é o crescimento do Estado, que é hoje o que mais investe no Brasil, tendo um dos menores índices de pobreza. O Estado tem quatro eixos definidos (verde, digital, próspero e inclusivo), mas que tem como prioridade fazer entregas diretas à população”, comentou o governador.

Riedel citou durante o encontro que uma das prioridades é acabar com a pobreza extrema no Estado, com uma série de ações transversais, desde os programas sociais até o momento de qualificação profissional e acesso ao emprego.

O governador também destacou os investimentos bilionários na área de celulose, que colocou Mato Grosso do Sul como destaque nacional e mundial do setor, e também a ampliação do turismo em diferentes regiões e a chegada da nova fronteira agrícola, que é a citricultura, com investimentos de peso na produção da laranja.

Riedel também pontuou que todos os projetos e obras firmadas com os gestores municipais terão sequência e serão concluídas na sua gestão. Ele também deu destaque à “gestão municipalista”, com investimentos em diferentes setores nos 79 municípios, além de reforçar que deixou as “portas abertas” do Estado aos novos prefeitos eleitos que assumirem seus mandatos a partir de 2025.

“Estaremos abertos ao diálogo e conversa para projetos futuros, assim como discutirmos as obras e projetos que já estão em andamento nas cidades”, comentou.

O presidente da Alems, o deputado Gerson Claro, avaliou com positividade o encontro. “Recebemos o governador para discutir alguns projetos que estão na Casa, outros que serão protocolados ainda neste ano, assim como prioridades do para o ano que vem. Projetos que estão em andamento, investimentos e possibilidade de ampliar parcerias públicas. Vários assuntos tratados em uma reunião muito produtiva”, comentou.

Além do governador e deputados, também estiveram presentes os secretários Rodrigo Perez, da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Rocha, da Casa Civil, e Doriane Gomes Chamorro, consultora legislativa do Estado.

