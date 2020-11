Governo decreta luto oficial por causa da morte de Onevan Matos

O Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, decretou luto oficial de três dias no Estado em razão do falecimento do deputado estadual Onevan de Matos, nesta sexta-feira (13), em São Paulo, onde estava internado.

O governador lembrou que Onevan deu importante contribuição ao povo sul-mato-grossense durante os nove mandatos que exerceu como parlamentar estadual e como prefeito de Naviraí.

“Perdemos um companheiro leal e uma liderança política incontestável. Registro aqui minha solidariedade à família e ao povo de Naviraí”, disse o governador.

Onevan estava internado tratando do coronavírus em São Paulo e faleceu na tarde desta sexta-feira. O enterro será feito em Naviraí, mas ainda não tem informações a respeito da data do velório.

