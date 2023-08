Governo lança pacote que contempla MS; assista

Está sendo lançado neste momento a terceira edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Assinada pelo presidente Lula (PT), o PAC irá beneficiar Mato Grosso do Sul com cerca de R$ 44,7 bilhões investidos no conjunto de obras do programa.

O valor deve ser usado para a construção do contorno de Três Lagoas; a adequação da BR-267 - Alto Caracol - Porto Murtinho; o aeroporto de Dourados e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

