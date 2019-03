Herbert assume secretaria na capital

Saiba Mais Política Odilon Júnior admite aproximação com Marquinhos

Indicado pelo vereador Odilon Júnior e pelo ex-juiz Odilon Oliveira, o administrador de empresas Herbert Assunção (44) deve assumir na próxima segunda ou terça-feira, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc).

A ida de Herbert consolida a aproximação do prefeito Marquinhos Trad, com Odilon e seus apoiadores. Segundo Odilon Junior, "não haverá mudança de partido ainda" , pois a eleição da bancada de vereadores pode ter outro quadro, na janela que se abre em março do ano que vem.

A ação política, é o primeiro movimento de Marquinhos, para fortalecer seu projeto de reeleição.

