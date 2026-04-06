Indicação de Jorge Messias para o STF chega ao Senado

A indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF) já está no Senado e agora depende dos senadores. A Casa começou a analisar o nome enviado pelo presidente Lula, e o processo segue etapas obrigatórias até a possível aprovação.

Primeiro, o indicado passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde será avaliado pelos parlamentares.

Depois, se aprovado na comissão, o nome segue para votação no plenário do Senado, onde precisa de pelo menos 41 votos favoráveis, em votação secreta.

O presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), informou que a sabatina deve ocorrer sem demora, mas o prazo começa a contar somente após o envio formal à comissão. O relator do caso ainda não foi definido.

Se aprovado, Messias assume a vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. Historicamente, o Senado raramente rejeita indicações ao STF.

Atualmente com 46 anos, Jorge Messias é advogado-geral da União desde 2023 e tem carreira consolidada na advocacia pública, com passagens por cargos estratégicos em diferentes governos.

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