Menu
Menu Busca segunda, 06 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Política

Indicação de Jorge Messias para o STF chega ao Senado

Próximo passo é a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

06 abril 2026 - 09h24Sarah Chaves
Jorge Messias, indicado ao STF pelo presidente Lula Jorge Messias, indicado ao STF pelo presidente Lula   (Carlos Moura/ Agência Senado)

A indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF) já está no Senado e agora depende dos senadores. A Casa começou a analisar o nome enviado pelo presidente Lula, e o processo segue etapas obrigatórias até a possível aprovação.

Primeiro, o indicado passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde será avaliado pelos parlamentares.

Depois, se aprovado na comissão, o nome segue para votação no plenário do Senado, onde precisa de pelo menos 41 votos favoráveis, em votação secreta.

O presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), informou que a sabatina deve ocorrer sem demora, mas o prazo começa a contar somente após o envio formal à comissão. O relator do caso ainda não foi definido.

Se aprovado, Messias assume a vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. Historicamente, o Senado raramente rejeita indicações ao STF.

Atualmente com 46 anos, Jorge Messias é advogado-geral da União desde 2023 e tem carreira consolidada na advocacia pública, com passagens por cargos estratégicos em diferentes governos.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Eleições serão no dia 4 de outubro
Política
Prazo eleitoral acaba e disputa entra em nova fase rumo às convenções
Com a nova filiação e o anúncio antecipado, Daciolo tenta mais uma vez viabilizar seu nome
Política
Glória a Deus! Cabo Daciolo é pré-candidato à Presidência
Senador Nelsinho Trad
Política
Nelsinho mantém apoio a Caiado e descarta conflito com irmão do PT
Marquinhos assina filiação ao lado de Marcelo Bluma
Política
Pré-candidato, Marquinhos Trad tem aval do PDT em MS e oficializa ida ao PV
Ministro emitiu uma nota sobre o tema
Política
Fachin rebate relatório de comitê dos EUA sobre liberdade de expressão
Fachada TSE
Política
Janela de migração partidária termina nesta sexta-feira
Prazo encerra no próximo mês
Política
Eleitor tem um mês para regularizar pendências e ficar apto a votar
Moraes
Política
Moraes aumenta restrição para voos de drones na casa de Bolsonaro
Pix
Política
Lula defende o Pix após críticas em relatório comercial dos EUA
Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras
Política
Lula quer anular leilão da Petrobras por vender gás acima da tabela

Mais Lidas

Chuvas fortes e temporais intensos devem atingir MS.
Clima
Já prepara o guarda-chuva: ciclone extratropical deve atingir MS e trazer temporais intensos
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Polícia
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Polícia
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Mulher toma dores de amiga e confusão termina com homem baleado no Alves Pereira