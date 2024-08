Ingresso de agentes temporários no Corpo de Bombeiros vai à 2ª discussão

Durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a proposta que trata sobre o ingresso de temporários no Corpo de Bombeiros do Estado será votada em segunda discussão nesta quarta-feira (14).

A proposta do Executivo aprovada em primeira discussão na terça-feira (13), trata sobre o ingresso aos Quadros de Oficiais e Praças Temporários do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS). De acordo com a mensagem do governador Eduardo Riedel ao Legislativo, medida irá proporcionar uma resposta mais eficiente e dinâmica as ocorrências sazonais das demandas enfrentadas pela Corporação e “uma alternativa financeira menos dispendiosa para os cofres públicos do Estado”.

O Quadro de Bombeiro Militar Temporário (QBMT) será composto por: Quadro de Oficiais Especialistas e Quadro de Oficiais de Saúde Temporários, com ingresso no posto de Segundo-Tenente; Quadro de Praças Temporários Bombeiro Militar (QPTBM), com ingresso na graduação de Soldado Auxiliar de Operações de Bombeiro Militar.

Se aprovado o projeto, o Governo do Estado dará continuidade aos certames, necessários à contratação de bombeiros militares temporários.

Dia Estadual de Observação de Aves

Em segunda discussão também passa por votação o Projeto de Lei 50/2024, de autoria do deputado Pedro Kemp (PT). A proposição cria o Dia Estadual de Observação de Aves, a ser comemorado, todos os anos, em 28 de abril.

A proposta também prevê a instituição da Declaração de Cidade Protetora das Aves, a ser feito por lei específica. De acordo com o parlamentar, a proposta visa, entre outros objetivos, estimular o turismo ecológico.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também