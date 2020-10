Instituto Ranking mostra Barbosinha líder em Dourados

O Instituto Ranking de Comunicação e Pesquisa divulgou um levantamento de intenção de votos nesta sexta-feira (30) para a prefeitura de Dourados. O deputado estadual José Carlos Barbosa, o Barbosinha (DEM) lidera o ranking.

Ainda segundo a pesquisa realizada com 500 pessoas nos dias 26 e 29 de outubro, no levantamento estimulado, quando os entrevistadores apresentam uma lista de nomes aos entrevistados, Barbosinha aparece com 42,60% das intenções de votos. Seguido de Alan Guedes (PP) com 18,20%, Wilson Matos (PTB) com 7,40%. Aparecem na pesquisa também o candidato do Republicanos, Racib Harb com 4,40%. Veja o gráfico completo:

De acordo com o instituto, a metodologia aplicada é de pesquisa quantitativa, que consiste na realização de entrevistas pessoais, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo. Com registro no TSE sob o número: MS-07550/2020.

