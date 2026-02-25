Menu
Irmãos de Toffoli, mulher de Moraes e ex-ministro de Bolsonaro; veja quem CPI quer ouvir

Ao todo, foram aprovados 63 requerimentos de convocação, convites e quebras de sigilo

25 fevereiro 2026 - 14h41Sarah Chaves
As medidas ampliam o foco da apuraçãoAs medidas ampliam o foco da apuração   (Saulo Cruz /Agência Senado)

A CPI do Crime Organizado aprovou nesta quarta-feira (25) novas convocações, convites e quebras de sigilo para aprofundar a investigação sobre possível infiltração de organizações criminosas no sistema financeiro e em estruturas do Estado.

As medidas ampliam o foco da apuração, especialmente sobre movimentações financeiras, relações empresariais e conexões institucionais.

Ao todo, foram aprovados 63 requerimentos.

Quem será convocado (comparecimento obrigatório)

 - Daniel Vorcaro empresário e dono do Banco Master

 - Roberto Campos Neto ex-presidente do Banco Central

 - Paulo Guedes ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro

 - João Roma ex-ministro da Cidadania

 - Ronaldo Vieira Bento ex-ministro da Cidadania

O relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), afirmou que convocação não significa acusação.

"Não necessariamente são pessoas investigadas, nós convocamos testemunhas também. São personagens fundamentais, porque o crime organizado só prospera com infiltração no mercado financeiro."

Quem será convidado (comparecimento não obrigatório)

 - Alexandre de Moraes ministro do STF

 - Dias Toffoli ministro do STF

 - José Carlos Dias Toffoli irmão de Dias Toffoli

 - José Eugênio Dias Toffoli irmão de Dias Toffoli

 - Viviane Barci de Moraes advogada e esposa de Alexandre de Moraes

 - Guido Mantega ex-ministro da Fazenda

 - Rui Costa ministro-chefe da Casa Civil

 - Gabriel Galípolo presidente do Banco Central

Quebras de sigilo aprovadas

A comissão autorizou a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Banco Master. Envio de relatório de inteligência financeira pelo Coaf

Quebras de sigilo da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (antiga Reag Investimentos), ligada ao Banco Master; Quebra de sigilo da empresa Maridt Participações, ligada à família Toffoli, no período de janeiro de 2022 a fevereiro de 2026

O objetivo é cruzar dados para identificar operações consideradas atípicas e eventuais vínculos com organizações criminosas.

Requerimentos rejeitados

Após destaque do senador Marcos Rogério (PL-RO), foram rejeitadas as convocações de Letícia Caetano dos Reis, administradora apontada como ex-funcionária do senador Flávio Bolsonaro e irmã de sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS" e de José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira), ex-ministro do Trabalho e Previdência do governo Bolsonaro. Também foi retirada a convocação de Viviane Barci de Moraes, mantido apenas o convite.

A CPI não realizou a oitiva de Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como "TH Joias", ex-deputado estadual do Rio de Janeiro.

O depoimento depende de autorização judicial do ministro Alexandre de Moraes, pois ele está preso desde setembro do ano passado sob acusação de ligação com o Comando Vermelho.

O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato (PT-ES), informou que a comissão irá reiterar o pedido de autorização ao STF por meio da Advocacia do Senado.

 

