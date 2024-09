JD1TV: Carlão quer reeleição para resolver questão habitacional

Na sabatina desta segunda-feira (23), o JD1 recebeu o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande e candidato à reeleição, vereador Carlão. Em busca do quinto mandato, ele quer seguir no cargo para “continuar trabalhando”, motivado pela oportunidade de ajudar as pessoas.

“Vereador é um despachante da sociedade, legítimo representante da sociedade”, afirmou. Caso seja reeleito, Carlão pretende investir na construção de moradias, por isso quer trazer instituições para a Capital afim de construir casas populares.

Além de criar mais vagas nas creches da cidade, cobrar por melhorias na saúde, e ampliar o atendimento nas comunidades.

Assista:

