JD1TV: "Eu sou um vereador polêmico", diz Tabosa em sabatina

“Eu sou um vereador polêmico”. Foi assim que o vereador Marcos Tabosa se autodefiniu durante a sabatina promovida pelo JD1. E ainda, afirmou que seguirá sendo polêmico, pois não tem “amarração com ninguém”.

Tabosa deseja a reeleição para “dá continuidade no que começou em 2022”. Ele pretende seguir defendendo os servidores municipais da Capital, e valorizá-los ainda mais.

Além disso, quer ajudar a fomentar o projeto que, segundo ele, está em seu coração, que é a construção do Hospital Municipal de Campo Grande.

Assista:

