JD1TV: "Precisamos construir leis que mudem a vida das pessoas", diz Marcelo Salomão

Nesta sexta-feira (06), o candidato a vereador Marcelo Salomão foi o participante da vez na Sabatina promovida pelo JD1. Ele afirmou que estudou para se candidatar ao cargo, e pretende melhorar a qualidade de leis e dos processos legislativos.

Além disso, quer trabalhar com fiscalização intuitiva e combativa para a aplicação correta dos recursos públicos. Uma atividade que ele trás da sua passagem pelo Procon Estadual de MS, onde foi superintendente.

Marcelo afirmou que pretende atuar na questão do IPTU, pois é algo que o incomoda. O candidato quer criar métricas de avaliação com valores reais de mercado, além de construir leis que mudem a vida das pessoas.

Assista:

